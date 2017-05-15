Країни ЄС проведуть зустріч у форматі "група друзів України"

Під час неформальної зустрічі країни обговорять питання безпеки і сприяння у форматі Східного партнерства.

Країни Євросоюзу в Брюсселі обговорять співпрацю з Україною Василь Артюшенко, DT.UA

Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч представників країн Євросоюзу у форматі "групи друзів України", під час якої представники країн обговорять питання безпеки та оборони, а також співпрацю в межах Східного партнерства. На зустрічі будуть присутні також високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і оборони Фредеріка Могеріні, а також міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляється на сайті польського МЗС.

Зустріч ініціювала Польща в рамках свого головування в групі країн Вишеградської четвірки.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС

Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.