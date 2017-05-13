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Країни G7 об'єднають зусилля для боротьби з міжнародними кібератаками

13 травня в 21:19
Учасники "сімки" вважають, що кібер-інциденти представляють зростаючу загрозу для економіки.
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Країни G7 бояться комп'ютерних вірусів
4pda.ru
Міністри фінансів країн G7 зобов'язалися об'єднати зусилля для боротьби з міжнародними кібератаками, повідомляється в проекті документа, який буде підписаний за підсумками зустрічі в Італії, передає Reuters

Глобальна кібер-атака в п'ятницю вразила десятки тисяч комп'ютерів майже в 100 країнах.
 
"Ми визнаємо, що кібер-інциденти представляють зростаючу загрозу для наших економік і необхідних заходів у відповідь", - йдеться в документі.
 
Документ закликав до спільного використання загальних практичних методів для швидкого виявлення будь-яких вразливостей в фінансовій системі світу.
 
Проект буде розглянутий перед публікацією міністрами фінансів і центральними банкірами G7, які обговорюють проблеми, що стоять перед світовою економікою, на дводенній зустрічі в Барі, Італія.
 
Міністр фінансів Італії П'єр Карло Падоан заявив журналістам, що обговорення, які були заплановані до кібератаки в п'ятницю, були "на жаль дуже своєчасними".
 
Європейське поліцейське управління назвало нещодавно хакерські атаки безпрецедентними за своїм масштабом і вимагають комплексного міжнародного розслідування. 

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.
 
 
За матеріалами: Reuters
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Теги кібервійна фінанси Італія економіка боротьба мінування зустрічі Європа розслідування хакери поліція Україна компанія
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