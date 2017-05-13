Країни G7 об'єднають зусилля для боротьби з міжнародними кібератаками

Країни G7 бояться комп'ютерних вірусів 4pda.ru

Міністри фінансів країн G7 зобов'язалися об'єднати зусилля для боротьби з міжнародними кібератаками , повідомляється в проекті документа, який буде підписаний за підсумками зустрічі в Італії, передає Reuters

Глобальна кібер-атака в п'ятницю вразила десятки тисяч комп'ютерів майже в 100 країнах.



"Ми визнаємо, що кібер-інциденти представляють зростаючу загрозу для наших економік і необхідних заходів у відповідь", - йдеться в документі.



Документ закликав до спільного використання загальних практичних методів для швидкого виявлення будь-яких вразливостей в фінансовій системі світу.



Проект буде розглянутий перед публікацією міністрами фінансів і центральними банкірами G7, які обговорюють проблеми, що стоять перед світовою економікою, на дводенній зустрічі в Барі, Італія.



Міністр фінансів Італії П'єр Карло Падоан заявив журналістам, що обговорення, які були заплановані до кібератаки в п'ятницю, були "на жаль дуже своєчасними".



Європейське поліцейське управління назвало нещодавно хакерські атаки безпрецедентними за своїм масштабом і вимагають комплексного міжнародного розслідування.