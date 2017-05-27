Країни G7 готові допомагати Україні в реформах

Лідери "Великої сімки" схвалили прогрес України у проведенні реформ.
Глави держав і урядів країн "Великої сімки" готові і надалі допомагати Україні із впровадженням реформ, говориться в підсумковому комюніке саміту G7, який відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.
"Ми зберігаємо наше зобов'язання надавати допомогу Україні у впровадженні її амбітної, і, тим не менше, необхідної порядку денного реформ, і ми вітаємо прогрес Києва, досягнутий на даний момент", - зазначили лідери G7.
26 травня в місті Таорміна зібралися лідери країн "Великої сімки", щоб обговорити боротьбу з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційну кризу. У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.