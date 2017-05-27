Країни G7 готові допомагати Україні в реформах

Країни G7 допоможуть Україні з реформами

Глави держав і урядів країн "Великої сімки" готові і надалі допомагати Україні із впровадженням реформ, говориться в підсумковому комюніке саміту G7, який відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.



"Ми зберігаємо наше зобов'язання надавати допомогу Україні у впровадженні її амбітної, і, тим не менше, необхідної порядку денного реформ, і ми вітаємо прогрес Києва, досягнутий на даний момент", - зазначили лідери G7.