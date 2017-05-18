Король Нідерладов інкогніто працював пілотом

Монарх літав в якості другого пілота на рейсах, а пасажири іноді впізнавали його голос.

Король Нідерландів не хоче втрачати професію Википедия

Король Нідерландів Віллем-Олександр після вступу на престол інкогніто працював пілотом літака пасажирських авіаліній. Пасажири іноді впізнавали голос короля, який працював на посаді другого пілота двічі в місяць. "Перевага в тому, що я завжди можу тепло привітати пасажирів від імені капітана і команди. І мені не доводиться називати своє ім'я", - расссказал Віллем-Олександр.

Король управляв літаком на пасажирських рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії голландської KLM. Її пасажирами, як правило, стають ділові люди, які направляються в Британію, Німеччину, Норвегію та інші країни Європи, пише "Російська служба Бі-бі-сі".

В інтерв'ю газеті De Telegraaf король розповів, що збирається продовжити керувати літаком, а влітку пройде курси керуванням великим літаком Boeing 737s, на які авіакомпанія замінила літаки Fokker в цьому році.

Король Віллем-Олександр зійшов на трон після того, як його мати, королева Беатрікс в 2013 році відреклася від престолу. У квітні цього року королеві Нідерландів виповнилося 50 років.