Король Нідерладов інкогніто працював пілотом

Монарх літав в якості другого пілота на рейсах, а пасажири іноді впізнавали його голос.
Король управляв літаком на пасажирських рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії голландської KLM. Її пасажирами, як правило, стають ділові люди, які направляються в Британію, Німеччину, Норвегію та інші країни Європи, пише "Російська служба Бі-бі-сі".
В інтерв'ю газеті De Telegraaf король розповів, що збирається продовжити керувати літаком, а влітку пройде курси керуванням великим літаком Boeing 737s, на які авіакомпанія замінила літаки Fokker в цьому році.
Король Віллем-Олександр зійшов на трон після того, як його мати, королева Беатрікс в 2013 році відреклася від престолу. У квітні цього року королеві Нідерландів виповнилося 50 років.Русская служба Би-би-си