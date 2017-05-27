Комітет Сенату з розвідки запросив у Трампа документи виборчої кампанії

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Лист із запитом від Сенату надійшов в комітет з проведення кампанії Трампа минулого тижня і був адресований особі, відповідальній за фінанси.

У комітеті Сенату з розвідки зацікавилися президентською кампанією Трампа Gage Skidmore / Flickr

Комітет Сенату з розвідки, розслідує втручання Росії у вибори 2016 року, запросив команду президента СШАзібрати та підготувати всі документи, електронні листи і записи телефонних розмов з початку президентської кампанії - червня 2015 року, повідомляє The Washington Post

За інформацією джерел видання, лист із запитом від сенату надійшла в комітет з проведення кампанії Трампа минулого тижня було адресовано особі, відповідальній за фінанси.

"З тих пір деякі колишні члени комітету отримали повідомлення і пропозицію співпрацювати", - повідомляють джерела.

Очікується, що в найближчі дні до десятків колишніх співробітників звернуться, щоб переконатися, що вони знайомі з запитом.

Як пише видання, лист було підписано сенаторами Річардом Берром і Марком Уорнером, представники яких утрималися від коментарів з даного питання.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.