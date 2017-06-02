Комітет ПАРЄ затвердив процедуру імпічменту для керівництва асамблеї

За допомогою цього механізму можна буде добитися відставки Аграмунта.
За словами Ар'єва, така резолюція є дуже важливою для виходу ПАРЄ з кризи, в яку її завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою.Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи офіційно висловила недовіру президенту організації Педро Аграмунту.Тепер він не може здійснювати офіційні візити, відвідувати зустрічі або робити заяви від імені організації.
Раніше повідомлялося, що депутати Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно закликали главу ПАРЄ Педро Аграмунта піти у відставкуза його поїздку до Сирії з депутатами російської Держдуми. Заклики піти Аграмунта від управління ПАРЄ висловили голови фракцій Соціалістів та ЄНП.
Нагадаємо, що в Сирії прибула делегація з депутатів Чехії, Бельгії, Сербії, Італії і Росії, яких очолював голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт. Парламентська делегація заявила про своє бажання врегулювати кризу в Сирії.DT.UA