Комітет ПАРЄ затвердив процедуру імпічменту для керівництва асамблеї

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За допомогою цього механізму можна буде добитися відставки Аграмунта.

У ПАРЄ наблизилися до імпічменту президента асамблеї Аграмунта

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проект резолюції, згідно з якою можна буде оголошувати імпічмент проти керівництва асамблеї. Голосування цієї резолюції ПАРЄ відбудеться 27 червня, повідомляє у своєму Facebook глава української делегації в Парламентській асамблеї Володимир Ар'єв.

За словами Ар'єва, така резолюція є дуже важливою для виходу ПАРЄ з кризи, в яку її завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи офіційно

Тепер він не може здійснювати офіційні візити, відвідувати зустрічі або робити заяви від імені організації.

Раніше повідомлялося, що депутати Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно закликали главу ПАРЄ Педро Аграмунта піти у відставкуза його поїздку до Сирії з депутатами російської Держдуми. Заклики піти Аграмунта від управління ПАРЄ висловили голови фракцій Соціалістів та ЄНП.

Нагадаємо, що в Сирії прибула делегація з депутатів Чехії, Бельгії, Сербії, Італії і Росії, яких очолював голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт. Парламентська делегація заявила про своє бажання врегулювати кризу в Сирії.