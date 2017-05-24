Комісія сенату викличе Флінна для надання свідчень через його бізнес

Таким чином сенатори відповіли на використання Флінном п'ятої поправки до конституції.

Сенат знайшов спосіб змусити Флінна дати свідчення по зв'язкам з Росією

Комісія сенату, що займається розслідуванням зв'язків команди Дональда Трампа з Росією, сказала, що закличе до свідчень два бізнеси колишнього радника президента. Таким чином комісія відповіла на відмову Флінна свідчити щодо зв'язків з Росією особисто, повідомляє Reuters

У комісії вважають, що Флінн неправомірно скористався п'ятою поправкою, яка дозволяє не свідчити проти себе, однак підкреслюють, що у випадку з бізнесом її точно не можна буде використовувати.

Раніше повідомлялося, що колишній радник з питань національної безпеки президента США Майклз питань розвідки Сенату у справі про втручання Росії в американські вибори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.