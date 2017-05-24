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Комісія сенату викличе Флінна для надання свідчень через його бізнес

24 травня в 08:06

Таким чином сенатори відповіли на використання Флінном п'ятої поправки до конституції.

Майкл Флинн
Сенат знайшов спосіб змусити Флінна дати свідчення по зв'язкам з Росією
Комісія сенату, що займається розслідуванням зв'язків команди Дональда Трампа з Росією, сказала, що закличе до свідчень два бізнеси колишнього радника президента Майкла Флінна. Таким чином комісія відповіла на відмову Флінна свідчити щодо зв'язків з Росією особисто, повідомляє Reuters.

У комісії вважають, що Флінн неправомірно скористався п'ятою поправкою, яка дозволяє не свідчити проти себе, однак підкреслюють, що у випадку з бізнесом її точно не можна буде використовувати.

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Раніше повідомлялося, що колишній радник з питань національної безпеки президента США Майкл Флінн відмовився свідчити перед Комітетом з питань розвідки Сенату у справі про втручання Росії в американські вибори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.

За матеріалами: DT.UA
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Теги комісія Росія бізнес Сенат розслідування
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