Команда Трампа мала не менше 18 прихованих контактів з Росією під час виборчої кампанії – Reuters

За сім місяців кампанії було не менше 18 дзвінків та електронних повідомлень.

Команда Трампа 18 разів зідзвонювалася або писала російським чиновникам під час його виборчої кампанії

Команда американського президентамала не менше 18 прихованих контактів з російськими чиновниками з оточення Путіна за час виборчої кампанії. Радники Трампа вели електронну переписку і спілкувались з представниками влади Росії, пише Reuters , посилаючись на свої джерела.

Шість з цих контактів здійснювалися з російським послом у США Сергієм Кисляком, тоді як ще 12 з чиновниками в Росії. При цьому джерела зазначають, що в цих контактах не видно складу злочину або ж зв'язку між кампанією Трампа та втручанням Росії у вибори.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд

Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.