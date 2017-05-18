Команда Трампа мала не менше 18 прихованих контактів з Росією під час виборчої кампанії – Reuters

За сім місяців кампанії було не менше 18 дзвінків та електронних повідомлень.
Шість з цих контактів здійснювалися з російським послом у США Сергієм Кисляком, тоді як ще 12 з чиновниками в Росії. При цьому джерела зазначають, що в цих контактах не видно складу злочину або ж зв'язку між кампанією Трампа та втручанням Росії у вибори.
Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.
Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.DT.UA