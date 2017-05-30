Колишній диктатор Панами Мануель Нор'єга помер у віці 83 років

Останні роки Нор'єга проводив у панамській в'язниці.

Мануель Нор'єга, який у 80-х був диктатором у Панамі, помер у віці 83 років Wikimedia commons

Колишній диктатор Панами, який фактично керував країною з 1983 по 1989 рік, помер у віці 83 років. Про смерть президента повідомив, в тому числі, і чинний президент Панами Хуан Карлос Варела, який зазначив, що ця смерть перегорнула сторінку історії країни, пише AP

У 1989 році американські спецслужби провели операцію, під час якої Нор'єга був відсторонений від влади і вивезений до США. Там над ним відбувся суд і колишній диктатор був засуджений до 40 років тюремного ув'язнення, хоча пізніше термін був скорочений до 30 років.

У 2010 році США видали Нор'єгу Франції, де йому було пред'явлено. Французький суд засудив колишнього диктатора Панами до семи років в'язниці і штрафу в кілька мільйонів євро.

У 2011 році Франція видала Нор'єгу Панамі, де його в 1995 році заочно засудили до 20 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві політичних опонентів у 1983-1989 роках.