Колишній диктатор Панами Мануель Нор'єга помер у віці 83 років

Останні роки Нор'єга проводив у панамській в'язниці.
У 1989 році американські спецслужби провели операцію, під час якої Нор'єга був відсторонений від влади і вивезений до США. Там над ним відбувся суд і колишній диктатор був засуджений до 40 років тюремного ув'язнення, хоча пізніше термін був скорочений до 30 років.звинувачення у відмиванні коштів через місцеві банки. Французький суд засудив колишнього диктатора Панами до семи років в'язниці і штрафу в кілька мільйонів євро.
У 2011 році Франція видала Нор'єгу Панамі, де його в 1995 році заочно засудили до 20 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві політичних опонентів у 1983-1989 роках.DT.UA