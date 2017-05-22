КНДР відзвітувала про чергові успішні випробування балістичної ракети

Злетіла 21 травня ракета ідентична тій, що була випущена 12 лютого.

Північна Корея провела восьмі в цьому році ракетні навчання EPA / KCNA

Пхеньян заявив про проведення успішнихсередньої дальності "Пуккиксон-2". За другим за тиждень пуском особисто спостерігав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, передає Yonhap

Для КНДР ці випробування стали вже восьмими у 2017 році. Попередній запуск був проведений 14 травня.

У Сеулі мають інформацію, що випущена 21 травня ракета ідентична тій, що злетіла 12 лютого, і здатна запускаються з підводних човнів.

В неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.