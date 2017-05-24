КНДР в майбутньому зможе дістати ядерної ракетою до США – військова розвідка

Північна Корея досягне успіху в ядерних розробках, якщо їй не заважати, вважає представник Пентагону.

У США не виключають, що КНДР зможе дістати до них ядерної ракетою EPA / KCNA

КНДР може розробити ракету, яка зможе донести ядерний заряд до території США, якщо не перешкодити проведенню поточних північнокорейських розробок і випробувань.

"Якщо все залишити на своїй траєкторії, режим (КНДР – ред.) в кінці кінців досягне успіху в отриманні ракети, здатної нести ядерну зброю і загрожувати США", - заявив у вівторок під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Сенату США директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт, пише "Укрінформ".

Генерал Стюарт назвав ядерну загрозу з боку КНДР однією з найбільших загроз національній безпеці США. Терміни, в які Північна Корея зможе розробити ракету, здатну долетіти до Сполучених штатів, глава американської військової розвідки не позначив.

У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.