КНДР в майбутньому зможе дістати ядерної ракетою до США – військова розвідка

Північна Корея досягне успіху в ядерних розробках, якщо їй не заважати, вважає представник Пентагону.
"Якщо все залишити на своїй траєкторії, режим (КНДР – ред.) в кінці кінців досягне успіху в отриманні ракети, здатної нести ядерну зброю і загрожувати США", - заявив у вівторок під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Сенату США директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт, пише "Укрінформ".
Генерал Стюарт назвав ядерну загрозу з боку КНДР однією з найбільших загроз національній безпеці США. Терміни, в які Північна Корея зможе розробити ракету, здатну долетіти до Сполучених штатів, глава американської військової розвідки не позначив.
У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.
За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.
Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.Укрінформ