КНДР провела новий запуск ракети - ЗМІ

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Ракета пролетіла 700 км і впала в акваторії Японського моря.

У КНДР знову випробовують ракети

Північна Корея у неділю, 14 травня, о 5:27 за місцевим часом здійснила новий, всупереч міжнародним вимогам згорнути програму створення ядерної зброї, повідомляє Reuters

Ракета подолала відстань у 700 км і досягла висоти майже у дві тисячі км. За даними чиновників Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. При цьому наголошується, що новий запуск проводився з полігону, розташованого у тій самій провінції Кусон на північний захід від Пхеньяну. Експерти вважають, що збільшення дальності та висоти польоту ракети свідчить про те, що Північна Корея робить успіхи в розробці даного типу зброї. Чиновники Японії заявили про те, що тривалість польоту північнокорейської ракети складала 30 хвилин, після чого вона впала в акваторії Японського моря, між східним узбережжям Північної Кореї і Японією.

За даними Тихоокеанського командування Збройних сил США, запущена ракета "не відповідала класу міжконтинентальних балістичних ракет". Міністр оборони Японії Томомі Інада не виключила, що це могла бути ракета нового типу. У Гарвард-Смітсонівському центрі астрофізики також вважають, що мова може йти про новий тип ракети, здатний долати великі відстані.

У Білому домі вже прокоментували ситуацію з новим запуском ракети. У Вашингтоні заявили про те, що президент США Дональд Трамп "не може бути впевнений у тому, що Росія задоволена запуском", адже ракета впала ближче до берегів Російської Федерації, ніж Японії. Там також відзначили той факт, що цей запуск став закликом до всіх країн посилити санкції відносно КНДР.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін у зв'язку із запуском ракети зібрав Раду національної безпеки і назвав дії КНДР "чітким порушенням" резолюцій Ради безпеки ООН.

Із засудженням запуску і закликом Північної Кореї до виконання резолюцій Ради безпеки ООН виступив також Китай.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в умовах загострення напруженості щодо програми створення ядерної зброї у КНДР, "якщо обставини будуть придатними".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. На невдалий пуск відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган" і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.