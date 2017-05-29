КНДР провела чергові випробування балістичної ракети - розвідка

В Сеулі терміново скликають Раду безпеки.

З бази у місті Вонсан злетіла чергова ракета EPA / KCNA

За даними південнокорейської розвідки, у понеділок, 29 травня, у, передає Yonhap

Пуск був здійснений з міста Вонсан, в якому розташована північнокорейська військова база. Ракета летіла у східному напрямку, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.

Тим часом, у Пхеньяні відзвітували про успішні випробування нової системи протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.