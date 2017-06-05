КНДР не відмовиться від ядерної програми, незважаючи на санкції

Північна Корея буде і далі домагатися статусу ядерної держави.

У Пхеньяні назвали санкції ООН "ворожим актом" Jeremy Koh / Twitter

КНДР не згортатиме ядерну і ракетну програми, незважаючи на розширення міжнародних

У неділю, 4 червня, в Міністерстві закордонних справ Північної Кореї повідомили про наміри продовжувати розробку та вдосконалення ядерних боєголовок і засобів їх доставки, передає Deutsche Welle.

У МЗС КНДР підкреслили, що досягнення статусу ядерної держави залишається пріоритетним завданням Пхеньяну. Керівництво країни вважає його гарантією збереження незалежності.

Розширення міжнародних санкцій в Пхеньяні назвали "ворожим актом".

Нагадаємо, 3 червня Рада Безпеки ООН ввела новий пакет санкцій проти КНДР за проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. До санкційного списку включені чотири юридичних та 12 фізичних осіб - в основному високопосадовці та керівники корпорацій. Усі вони, за наявними даними, займалися діяльністю в інтересах уряду КНДР, зокрема, за межами країни.

У числі організацій, чиї активи будуть заморожені, північнокорейські торгові корпорації "Канбон" і "Кумсан", банк "Корі", а також Стратегічні війська Корейської народної армії.