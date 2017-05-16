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КНДР назвала ракетні випробування "актом самооборони"

16 травня в 16:11

У Північній Кореї також розкритикували США за втручання у їх внутрішні справи.

КНДР флаг
У КНДР виправдали ракетні випробування «самообороною»
abnews.ru
Представник Північної Кореї в ООН висловив невдоволення американською критикою останніх ракетних випробувань в КНДР. Представник назвав такі дії американців втручанням у внутрішні справи Північної Кореї, пише Reuters.

Самі випробування ракети в Північній Кореї назвали законним "актом самооборони".

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Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили ЄвросоюзНАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Корея ракета КНДР випробування США
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