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КНДР направила протест американськомуКонгресу з приводу посилення санкцій

12 травня в 09:52

Такий крок дипломатичної активності є досить незвичайним для Північної Кореї.

США КНДР Северная Корея
Північна Корея назвала нові санкції "жахливою дією проти людяності"
obozrevatel.com
КНДР направила офіційний протест Конгресу США з приводу прийняття нового жорсткого пакету санкцій. Комітет з міжнародних справ парламенту Північної Кореї назвав нові санкції "жахливою дією проти людяності", повідомляє AP.

Раніше КНДР неодноразово засуджувала дії США і союзників, однак епізод з офіційним протестом Конгресу є незвичайним кроком для північнокорейського режиму.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в умовах загострення напруженості щодо програми створення ядерної зброї в КНДР, "якщо обставини будуть придатними".Білий 

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.

За матеріалами: DT.UA
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Теги США КНДР Корея протест санкції
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