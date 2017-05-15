КНДР істотно просунулася в розробці міжконтинентальної ракети – Reuters

Останні випробування говорять про успіхи в розробці ракет, які можуть досягти США.

КНДР успішно розробляє ракету, яка може досягти США profi-forex.org

Останні пробні запуски ракетипоказали, що країна сильно просунулася в розробці ракет дальнього діапазону. Це може означати істотне просування КНДР у розробці міжконтинентальної балістичної ракети, яка досягне США, повідомляє Reuters , посилаючись на звіт експертної групи.

Успішний запуск нової ракети збільшив ризики розробки Північною Кореєю ракет дальньої дії, які зможуть переносити ядерні боєголовки.

Раніше повідомлялося, вранці 14 травнябалістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.