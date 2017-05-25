Ключовий документ у справі ФБР проти Клінтон під час виборів міг бути російським фейком - WP

Під час виборів Комі накинувся на Клінтон з обвинуваченнями, опираючись на російський документ, у справжньості якого ФБР не було впевнене.

Комі критикував Клінтон під час виборів, опираючись на документ, який міг бути фейком. Flickr / Hillary for America

Таємний документ, який зіграв ключову роль у тому, як тогочасний директорДжеймс Комі вчинив зі справою проти Гіларі Клінтон в розпал президентських виборів у США, вважали можливим фейком.

Про це виданню Washington Post, лояльному до Демократичної партії, сказали джерела, знайомі зі змістом документу.

Посеред періоду президентських праймеріз у 2016 році ФБР отримало те, що називали російським документом розвідки, в якому йшлося про змову між виборчою командою Гілларі Клінтон і Департаментом юстиції щодо розслідування на тему використання нею таємної інформації на своєму приватному поштовому сервері.

Російський документ описував електронний лист тогочасного Генерального прокурора Лоретти Лінч, в якому вона запевняла когось з команди Клінтон в тому, що розслідування щодо сервера кандидата-демократа не зайде далеко.

Нинішні і колишні чиновники сказали Washington Post, що Комі покаладався на цей документ, коли в червні оголосив без згоди Департаменту юстиції, що розслідування завершене. Тоді він розкритикував Клінтон і зробив гучну заяву про існування доказів порушення з боку екс-Держсекретаря. У Демократичній партії вважають, що цей вчинок директора ФБР допомір Трампу перемогти на виборах.

Але з власною оцінкою ФБР, документ насправді був ненадійним розвідувальним джерелом. Джерела скали Washington Post, що у відомстві підозрювали, що російський документ взагалі був фейком, покликаним збити бюро з толку. Американські громадяни, згадані в документі, запевняють, що не знайомі, ніколи не спілкувалися і не листувалися. Слідчі тривалий час ставили під сумнів документ, а в серпні ФБР офіційно дійшло висновку, що він ненадійний.

Нинішні і колишні чиновники сказали виданню, що таємний документ дав Комі виправдання для надзвичайних дій влітку, коли він зробив заяву щодо розслідування проти Клінтон без відома Департаменту юстиції. У Комі не було вибору, тому що він боявся, що Лінч не оголосить жодних обвинувачень проти Клінтон і засекретить дані. А легітимність всієї справи буде під сумнівом.

Раніше Клінтон звинуватила Росію і главу ФБР у своїй поразці на виборах. За її словами, вона була на шляху до перемоги до тих пір, поки глава ФБР Джим Комі не відновив справу з приводу її поштового листування, а Росія не виклала документи листування Демократів на WikiLeaks.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.

Тим часом, видання Newsweek писало, що в США демократи шукають причини для імпічментуТрампа. Дехто з конгресменів переконаний, що відсутності фактів, які б доводили звинувачення Трампа на адресу Обами щодо прослуховування, вже достаньо, щоб почати процес.