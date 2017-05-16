Клінтон запустила новий політичний рух

Організація буде займатися стимулюванням громадянського активізму в США.
Клінтон оголосила про запуск політичного руху, який буде стимулювати суспільний активізм
Flickr / Hillary for America
Колишня кандидат у президенти США Хіларі Клінтон оголосила про створення нового політичного руху
. Нова організація займеться фінансуванням різнопланового громадського активізму, а також стимулюванням участі в політичному житті країни, повідомляє CNBC
.
Організація буде мати декілька напрямків, кожен з яких буде залучати до політичного активізму різні категорії людей. Програми будуть спрямовані, серед іншого, на залучення в політичне і суспільне життя жінок і молоді.
Раніше повідомлялося, що екс-кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон планує сформувати нову політичну групу
, яка буде фінансувати організації, опозиційні президентові Сполучених штатів Дональду Трампу.
За матеріалами:
DT.UA