Кім Чен Ин наказав готуватися до нових ракетних випробувань

Глава КНДР назвав свою країну "ядерною державою з потужним військовим потенціалом стримування".

КНДР запустить нові ракети Скриншот из YouTube

Глава КНДР Кім Чен Ин дав вказівку вченим і інженерам, задіяним в ракетній галузі, "готуватися до нових випробувань".

Лідер Північної Кореї після запуску ракети 14 травня заявив, що необхідно "створювати більш точні і диверсифіковані ядерні пристрої та ударні засоби, а також готуватися до нових випробувань, які будуть тривати до тих пір, поки Сполучені Штати і їх васали не зроблять правильний вибір", пише "ТАСС" з посиланням на північнокорейське інформагентство ЦТАК.

Глава КНДР назвав свою країну "ядерною державою з потужним військовим потенціалом стримування" і заявив, що "готовий дати відповідь, якщо США наважаться здійснити військову провокацію щодо народної республіки".

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.