Кількість жертв повені на Шрі-Ланці перевищила 200 осіб

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Повінь торкнулась понад 658 тисяч осіб.

На Шрі-Ланці в результаті повені загинули вже 206 осіб

В результаті повені на Шрі-Ланці загинули 206 осіб і ще 92 вважаються зниклими без вісті, повідомили у Центрі ліквідації стихійних лих.

За їх даними, повінь торкнулась понад 658 тисяч осіб. Більше 1,7 тис. будинків знищено, 9,2 тис. пошкоджені.

Після тривалої посухи в четвер на Шрі-Ланку обрушилися мусонні дощі, які за кілька днів викликали сильні повені і зсуви в 14 районах на заході і півдні острова, включаючи столицю Коломбо. Влади організували евакуацію населення із затоплених територій.

Цю катастрофу вже називають найстрашнішою з 2003 року. Тоді внаслідок зливи і сильного вітру на Шрі-Ланці загинули 250 осіб, а багато будинків були зруйновані. За прогнозом синоптиків, тропічні зливи в цьому сезоні ще не закінчилися. З Індії на Шрі-Ланку прибула гуманітарна допомога.