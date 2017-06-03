Кількість жертв повені на Шрі-Ланці перевищила 200 осіб

Повінь торкнулась понад 658 тисяч осіб.
За їх даними, повінь торкнулась понад 658 тисяч осіб. Більше 1,7 тис. будинків знищено, 9,2 тис. пошкоджені.
Після тривалої посухи в четвер на Шрі-Ланку обрушилися мусонні дощі, які за кілька днів викликали сильні повені і зсуви в 14 районах на заході і півдні острова, включаючи столицю Коломбо. Влади організували евакуацію населення із затоплених територій.
Цю катастрофу вже називають найстрашнішою з 2003 року. Тоді внаслідок зливи і сильного вітру на Шрі-Ланці загинули 250 осіб, а багато будинків були зруйновані. За прогнозом синоптиків, тропічні зливи в цьому сезоні ще не закінчилися. З Індії на Шрі-Ланку прибула гуманітарна допомога.
DT.UA