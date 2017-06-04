Кількість загиблих внаслідок теракту в Лондоні збільшилася до семи осіб

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В країні припинена передвиборча кампанія Консервативної партії, розглядається питання про введення максимального рівня терористичної загрози.

Кількість загиблих в лондонському теракті зростає

Кількість загиблих внаслідок нового теракту в Лондоні збільшилося до семи, ще 48 постраждалих перебувають у лікарні, повідомляє The Guardian із посиланням на голову поліції Лондона Крессіду Дік.

Вона також зазначила, що Об'єднаний центр аналізу тероризму (JTAC) розгляне питання підвищення рівня терориистической загрози до максимуму - з "суворого" до "критичного".

Раніше рівень терористичної загрози в країні був піднятий і знижений після теракту в Манчестері.

Крім того, британські фахівці готові ділитися інформацією з американськими колегами для спільної боротьби з терористичними загрозами.

У зв'язку з терактом в Лондоні і загибеллю людей Консервативна партія Великої Британії призупинила передвиборчу кампанію, яка була запланована на неділю, 4 червня, повідомляє Reuters.

"Консервативна партія не буде проводити національну кампанію сьогодні. Ми переглянемо рішення після уточнення деталей нападу", - зазначив представник політичної сили.

При цьому прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не виключила відновлення кампанії у понеділок, 5 червня. Парламентські вибори в країні відбудуться вчасно, як і планувалося раніше.

Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).

Пізніше поліція змогла знищити трьох нападників, проте пошуки всіх причетних до теракту тривають.