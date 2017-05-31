Кількість загиблих від теракту в Кабулі зросла до 80 осіб

Ще 350 чоловік отримали поранення.

Кількість загиблих під час теракту в дипломатичному кварталі Кабула зросла до 80 осіб, ще 350 поранено. Про стрімке зростання кількості загиблих від вибуху в самому центрі столиці Афганістану заявив міністр охорони здоров'я країни, повідомляє Reuters.

Наголошується, що вибух стався в годину пік в одному з найпопулярніших районів міста. Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі вранці в середу, 31 травня стався теракт – в дипломатичному кварталі,

Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану також пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.