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Кількість загиблих від теракту в Кабулі зросла до 80 осіб

31 травня в 11:25

Ще 350 чоловік отримали поранення.

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Вибух у Кабулі забрав життя не менше 80 осіб Фото EPA / JAWAD JALALI

Кількість загиблих під час теракту в дипломатичному кварталі Кабула зросла до 80 осіб, ще 350 поранено. Про стрімке зростання кількості загиблих від вибуху в самому центрі столиці Афганістану заявив міністр охорони здоров'я країни, повідомляє Reuters.

Наголошується, що вибух стався в годину пік в одному з найпопулярніших районів міста. Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт.

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Раніше повідомлялося, що в Кабулі вранці в середу, 31 травня стався теракт – в дипломатичному кварталі, неподалік від посольства Німеччини, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану  також пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух теракт Афганістан терорист
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