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Кількість постраждалих внаслідок тисняви в Турині збільшилася - ЗМІ

4 червня в 17:32

Три людини знаходяться в критичному стані.

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Ліга чемпіонів закінчилася, але її наслідки залишились
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Кількість постраждалих внаслідок тисняви на площі Сан-Карло в Турині перевищила 1,5 тисячі осіб, ще троє постраждалих перебувають у критичному стані, повідомляють західні ЗМІ.

Прокуратура Турина почала розслідування обставин події.

Люди зібралися на площі, щоб подивитись трансляцію футбольного матчу "Ювентус" - "Реал". Після завершення матчу один з уболівальників запустив петарду і вигукнув, що це бомба. Налякані гуркотом вболівальники в паніці почали залишати площу.

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Нагадаємо, 3 червня в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом". "Реал" розгромив "Ювентус" з рахунком 1:4 і виграв Лігу чемпіонів.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги площа Ліга чемпіонів вболівальники Італія
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