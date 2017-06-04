Кількість постраждалих внаслідок тисняви в Турині збільшилася - ЗМІ

Три людини знаходяться в критичному стані.
Прокуратура Турина почала розслідування обставин події.
Люди зібралися на площі, щоб подивитись трансляцію футбольного матчу "Ювентус" - "Реал". Після завершення матчу один з уболівальників запустив петарду і вигукнув, що це бомба. Налякані гуркотом вболівальники в паніці почали залишати площу.
Нагадаємо, 3 червня в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом". "Реал" розгромив "Ювентус" з рахунком 1:4 і виграв Лігу чемпіонів.Інтерфакс-Україна