Кількість постраждалих внаслідок тисняви в Турині збільшилася - ЗМІ

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Три людини знаходяться в критичному стані.

Ліга чемпіонів закінчилася, але її наслідки залишились twitter.com

Кількістьна площі Сан-Карло в Турині перевищила 1,5 тисячі осіб, ще троє постраждалих перебувають у критичному стані, повідомляють західні ЗМІ.

Прокуратура Турина почала розслідування обставин події.

Люди зібралися на площі, щоб подивитись трансляцію футбольного матчу "Ювентус" - "Реал". Після завершення матчу один з уболівальників запустив петарду і вигукнув, що це бомба. Налякані гуркотом вболівальники в паніці почали залишати площу.

Нагадаємо, 3 червня в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом". "Реал" розгромив "Ювентус" з рахунком 1:4 і виграв Лігу чемпіонів.