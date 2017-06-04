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Кількість госпіталізованих після теракту в Лондоні збільшилася до 48 осіб

4 червня в 10:20

Перші бригади швидкої допомоги прибули на місце події за шість хвилин з моменту виклику.

фургон Лондон
Кількість постраждалих під час теракту в Лондоні продовжує збільшуватись
Внаслідок нового теракту в столиці Великої Британії госпіталізовано 48 осіб, повідомляє прес-служба медичної служби Лондона.

"Наші думки з усіма, кого торкнувся теракт на Лондонському мості, їхніми друзями та сім'ями. 48 пацієнтів госпіталізовані у п'ять лікарень Лондона, тим, хто отримав легкі травми, допомога була надана на місці. На жаль, поліція підтвердила загибель шести людей на місці події", - йдеться у повідомленні.

За даними співробітників медичної служби, виклик надійшов о 22:07 у суботу, 3 червня. Медики прибули на місце події за шість хвилин.

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Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).

За матеріалами: DT.UA
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Теги Лондон теракт швидка пацієнт травми
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