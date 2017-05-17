Кандидат-реформатор відмовився від участі у виборах президента Ірану за пару днів до голосування

Головними претендентами залишаються нинішній президент Роухані і консервативний кандидат Раісі.

В Ірані 19 травня відбудуться президентські вибори

Перший віце-президентЭсхак Джаганхірі вирішив зняти свою кандидатуру на виборах президента на користь нинішнього глави держави Хасана Роухані. Таким чином Джаганхірі сподівається сконцентрувати зусилля всіх прогресивних сил Ірану навколо переобрання нинішнього помірного президента, пише AP

На виборах, які пройдуть в цю п'ятницю, головними претендентами залишаються помірний реформатор Роухані, а також консервативний Ебрагім Раісі, якого підтримує духовне керівництво країни на чолі з аятоллою. По мірі наближення виборів прогресивні реформаторські кандидати знімали свої кандидатури на користь нинішнього президента, щоб запобігти різкий розворот країни в разі перемоги Раісі.

Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації надати оцінку ядерної угоди зз можливістю перегляду або відмови від нього.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухани "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".