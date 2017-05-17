Кандидат-реформатор відмовився від участі у виборах президента Ірану за пару днів до голосування

Головними претендентами залишаються нинішній президент Роухані і консервативний кандидат Раісі.
На виборах, які пройдуть в цю п'ятницю, головними претендентами залишаються помірний реформатор Роухані, а також консервативний Ебрагім Раісі, якого підтримує духовне керівництво країни на чолі з аятоллою. По мірі наближення виборів прогресивні реформаторські кандидати знімали свої кандидатури на користь нинішнього президента, щоб запобігти різкий розворот країни в разі перемоги Раісі.Іраномз можливістю перегляду або відмови від нього.
Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.
Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухани "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.
Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA