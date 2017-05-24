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Ісламські терористи атакували Філіппіни

24 травня в 03:38

В одній з провінцій запроваджено військове положення.

Дутерте
Дутерте оголосив воєнний стан в одній з провінцій Філіппін
Бойовики угруповань, що присягнулися у вірності ІДІЛ, захопили лікарню і в'язницю на острові Мінданао (Філіппіни), спалили кілька будинків і католицьку церкву. Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив на острові військове становище і вирішив скоротити свою поїздку по Росії, де зараз перебуває з офіційним візитом.

Представник філіппінського лідера Ернесто Абелья пояснив, що на такий крок Дутерте пішов для активізації боротьби з екстремістами, пов'язаними з угрупованням "Ісламська держава".

Атаку здійснили бойовики угруповань "Абу Саяф" і "Мауте". Під час контртерористичної операції загинули двоє поліцейських, 12 правоохоронців і військових отримали поранення.

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Нагадаємо, раніше ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в британському Манчестері, де загинули 22 людини.

За матеріалами: Интерфакс , Радіо Свобода ,
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