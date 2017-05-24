Ісламські терористи атакували Філіппіни

В одній з провінцій запроваджено військове положення.
Представник філіппінського лідера Ернесто Абелья пояснив, що на такий крок Дутерте пішов для активізації боротьби з екстремістами, пов'язаними з угрупованням "Ісламська держава".
Атаку здійснили бойовики угруповань "Абу Саяф" і "Мауте". Під час контртерористичної операції загинули двоє поліцейських, 12 правоохоронців і військових отримали поранення.
Нагадаємо, раніше ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в британському Манчестері, де загинули 22 людини.Интерфакс , Радіо Свобода ,