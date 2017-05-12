ІДІЛ взяла відповідальність за напад на поліцію в Інгушетії

Внаслідок атаки постраждав один поліцейський, два бойовики вбиті.

ІДІЛ заявляє, що напав на поліцію в Игнушетии RailwayFX / Depositphotos

ІДІЛ взяла відповідальність за напад на поліцейських в російській Інгушетії в ніч на 12 травня, повідомляє організація SITE, що займається моніторингом мережевої активності терористів і їхніх прихильників, з посиланням на пов'язане з бойовиками агентство Amaq.

Бойовики напали на пост поліції в місті Малгобек, розташованому на кордоні Інгушетії і Кабардино-Балкарії. Невідомі відкрили вогонь з автомата і протитанкового гранатомета. В результаті перестрілки один із співробітників поліції отримав поранення, двоє нападників були вбиті.