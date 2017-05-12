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ІДІЛ взяла відповідальність за напад на поліцію в Інгушетії

12 травня в 19:41
Внаслідок атаки постраждав один поліцейський, два бойовики вбиті.
игил
ІДІЛ заявляє, що напав на поліцію в Игнушетии
RailwayFX / Depositphotos
ІДІЛвзяла відповідальність за напад на поліцейських в російській Інгушетії в ніч на 12 травня, повідомляє організація SITE, що займається моніторингом мережевої активності терористів і їхніх прихильників, з посиланням на пов'язане з бойовиками агентство Amaq.

Бойовики напали на пост поліції в місті Малгобек, розташованому на кордоні Інгушетії і Кабардино-Балкарії. Невідомі відкрили вогонь з автомата і протитанкового гранатомета. В результаті перестрілки один із співробітників поліції отримав поранення, двоє нападників були вбиті. 

 
Раніше повідомлялося, що в результаті нападу на частину російської національної гвардії в Чечні загинули шестеро військовослужбовців, поранення отримали двоє офіцерів і контрактник і вбиті шестеро нападників. Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад.
За матеріалами: РБК
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