ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Кабулі

Теракт в дипломатичному кварталі пішов життя 80 чоловік.

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух біля німецького посольства в Кабулі EPA / HEDAYATULLAH AMID

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за теракт в Кабулі.

"ІД взяла на себе відповідальність за сьогоднішню атаку в Кабулі, що забрала життя 80 осіб, в результаті якої 350 отримали поранення", - йдеться в Twitter афганського телеканалу 1TV.

Нагадаємо, в Кабулі вранці в середу, 31 травня стався теракт – в дипломатичному кварталі, неподалік від посольства Німеччини - вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. В результаті теракту, згідно послений даними, загинули 80 людей, ще понад 350 поранені.