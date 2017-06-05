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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні

5 червня в 03:04

Серед жертв теракту виявилися громадяни Франції і Канади.

В Лондоне опять наезд на пешеходов
Жертвами теракту в Лондоні стали громадяни трьох держав
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні, жертвами якого стали семеро людей, передає Reuters.

Один з підконтрольних терористам інформаційних ресурсів повідомив, що атаку в британській столиці здійснив "загін бійців "Ісламської держави".

Жертвами терористичної атаки 3 червня стали громадяни Британії, Канади та Франції. Поліція затримала 12 осіб за підозрою в причетності до організації теракту.

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Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).

Внаслідок теракту загинули семеро людей, ще 48 були госпіталізовані у п'ять лікарень Лондона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Лондон теракт Британія ІДІЛ
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