Грузія відзначає День незалежності в стилі "Витязя в тигровій шкурі"



Святкові заходи проходять під гаслом "Я з країни Руставелі".

Грузія святкує День незалежності

Грузія відзначає День незалежності, в рамках корого заплановані різні урочисті церемонії та масові заходи. Всі вони пройдуть під гаслом "Я з країни Руставелі". Основною тематикою свята стане поема "Витязь у тигровій шкурі" Шота Руставелі, 850-річчя якого в цьому році відзначають в Грузії.

У цьому році, як і останні кілька років, уряд Грузії не проводить військовий парад, проте на центральній площі Тбілісі близько 400 новобранців візьмуть військову присягу, на головному проспекті буде виставлена військова техніка. Військові експонати також покажуть в інших великих містах країни, пише РИА "Новости".

На центральному проспекті протягом дня концерти і виставки, спортивні заходи, шоу аніматорів, шоу "пожвавлення старих рецептів традиційних грузинських страв". Вечір завершиться гала-концертом за участю зірок грузинського шоу-бізнесу. В урочистостях візьмуть участь і виступлять з промовами прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі і президент Георгій Маргвелашвілі.

26 травня 1918 року Вантаж проголосила незалежність від Закавказької федеративної республіки, 9 квітня 1991 року – від СРСР.