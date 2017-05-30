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Грузинські військові вирішили відмовитися від радянських кулеметів

30 травня в 07:08


Кулемети Калашникова замінять на американську зброю.

Грузия НАТО
Грузія прагне в НАТО
social.eadaily.com
В армії Грузії кулемети Калашникова, вироблені ще в СРСР, поступово замінять на зброю стандартів НАТО. Зокрема, військових озброять кулеметами М-240. Такі само стоять на озброєнні армії США.

Кулемети сьогодні продемонструють на стрільбищі тренувального центру, який використовується армією Грузії спільно з НАТО і побудований два роки тому, повідомили в Міноборони Грузії.

У понеділок центр відвідала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Вона перебувала в Грузії з візитом у рамках минулої в Тбілісі весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

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На сесії ПА НАТО прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі повідомив про твердий намір країни приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Парламентська асамблея НАТО висловилася в підтримку цього курсу.

За матеріалами: Интерфакс
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