Грузинські військові вирішили відмовитися від радянських кулеметів

Кулемети Калашникова замінять на американську зброю.
Кулемети сьогодні продемонструють на стрільбищі тренувального центру, який використовується армією Грузії спільно з НАТО і побудований два роки тому, повідомили в Міноборони Грузії.
У понеділок центр відвідала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Вона перебувала в Грузії з візитом у рамках минулої в Тбілісі весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.
На сесії ПА НАТО прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі повідомив про твердий намір країни приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Парламентська асамблея НАТО висловилася в підтримку цього курсу.Интерфакс