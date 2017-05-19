Громадські організації України та Нідерландів закликали голландський Сенат ратифікувати асоціацію

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Організації зазначають, що за останні три роки Україна здійснила більше реформ, ніж за попередні 23 роки.

НГО звернулися до Сенату Нідерландів з проханням ратифікувати асоціацію Україна-ЄС nrc.nl

Українські та голландські громадські організації звернулися до Сенату Нідерландів з закликомміж Україною і Євросоюзом. Організації зазначають, що Асоціація стане потужним інструментом для подальших реформ, боротьбою з корупцією, а також дотриманням прав людини, повідомляється на сайті " Реанімаційного пакету реформ ".

НДО також додають, що за останні 3 роки Україна здійснила більше реформ, ніж за попередні 23.

Нагадаємо, 23 лютогоУкраїна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.