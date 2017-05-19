Грецький парламент підтримав непопулярні заходи жорсткої економії

Плани грецьких властей про скорочення пенсій і розширенні бази оподаткування спричинили масові страйки.

Заходи жорсткої економії викликали масові протести в Греції EPA / ALEXANDROS VLACHOS

Греції парламент в ніч на п'ятницю, 19 травня, затвердив проект закону нові заходи жорсткої економії, який приймався в надії на те, що міжнародні кредитори спишуть частину боргу Афін і, можливо, нададуть новий транш фінансування.

Новий пакет реформ передбачає, зокрема, скорочення пенсій на 18 відсотків з 2019 року. А з 2020 року мінімальна сума щорічного доходу, що не обкладається податком, знизиться з 8636 до 5681 євро. За даними міністерства фінансів Греції, це дозволить країні заощадити близько 3,6 млрд євро, пише DW.

Влітку 2017 року Греція повинна перерахувати кредиторам 7 млрд доларів в рахунок обслуговування своїх боргів, загальний розмір яких становить близько 300 млрд євро. З 2010 року Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). У 2015 році був погоджений новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 86 млрд євро.

Непопулярні заходи жорсткої економії вже викликали масові профспілкові страйки в Греції.