Головним претендентом на пост глави ФБР став Ліберман

Виступаючи перед журналістами під час зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом, Трамп сказав, що він "дуже близько" до вибору нового директора ФБР замість Джеймса Койда. На питання, чи є Ліберман, незалежний сенатор від сенатора з Коннектикут, найкращим кандидатом, Трамп сказав так.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. На наступний день президент пообіцяв знайти більш підходящого кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, на відкритому слуханні глава ФБР підтвердив існування розслідування зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зазначив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-якого розслідування. Однак, в даному випадку робить виняток. Пізніше видання The Economist, що повідомило ФБР підозрювала екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, в Нью-йорку у 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.