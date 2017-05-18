Головні особи та висновки нового уряду Франції – Politico

Новий кабінет складається з представників різних партій, а половину посад в уряді займають жінки.

Макрон зібрав у своїй команді людей різного спектру, сподіваючись отримати міцну команду і широку підтримку в суспільстві EPA / CARSTEN KOALL

Новий президент Франціїу середу, 17 травня, разом з прем'єром Едуардом Філіпом оголосив склад свого нового уряду. Уряд складається звід "Республіканців", "Соціалістів", "Лівих" і "Зелених", а. Детально про новий кабінет міністрів пише Politico

В нинішньому уряді представлені політики різних партій, практично всього політичного спектру Франції, за винятком крайніх правих. При цьому всього двоє міністрів раніше займали посади в уряді Франсуа Олланда. Незважаючи на те, що "Соціалістів" більше, ніж інших у новому кабінеті, однак вони не становлять більшість, що вибиває землю з-під ніг тих, хто називає партію Макрона "оновленими соціалістами".

Новий уряд стане лише перехідним і буде суттєво відкоригований після виборів у червні, проте він має свої завдання. Серед цих завдань заявити про рішучі зміни в економіці, а також розкол своїх політичних конкурентів і перемога на парламентських виборах. Нижче будуть представлені ключові особи в новому уряді Франції, за винятком прем'єр-міністра Філіпа.

Жан-Ів Ле Дріан – міністр закордонних справ і Європи

Колишній міністр оборони уряду Олланда додає солідності молодому уряду Макрона. Ле Дріан був відповідальний за проведення місій проти Аль-Каїди, а також займався участю Франції в коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава". Ле Дріан чи не єдиний міністр з уряду Франсуа Олланда, який зберіг свою популярність серед людей.

Сільвії Гулар – міністр оборони

Гулар була серед тих, хто одним з перших підтримав Макрона. Очікувалося, що саме вона очолить міністерство зв'язків з Європою. Проте їй дісталася посада міністра оборони. Однією з головних цілей такого призначення Макроном було те, що такий міністр оборони переконає європейських партнерів у бажанні Франції максимально інтегрувати з ними свою оборону. Це може означати реанімацію проекту європейської армії, а також бажання вплинути на Німеччину, щоб вона збільшила свої військові витрати.

Бруно Ле Мер – міністр економіки

Призначення республіканця Ле Мер, який раніше був міністром сільського господарства, Макрон переслідує мети реформування фіскальної системи, а також розколу Республіканців. Ле Мер, як і Макрон, виступав за оновлення еліт і одним з перших республіканців, хто висловив бажання співпрацювати з Макроном. За це його виключили з партії. Тепер всі три ключових економічних посади (прем'єр-міністр, міністр економіки та міністр бюджету) сконцентровані в руках нинішніх і колишніх консерваторів.

Жак Мезар – міністр сільського господарства

Мезар є членом сенату, представником сільсккогосподарського регіону. Міністр є членом "Радикальної партії лівих", яка, незважаючи на назву, являє центристські погляди і більше займається відстоюванням світської держави, ніж прав фермерів. Мезар неодноразово, і найчастіше безуспішно, боровся з проявами релігії в житті суспільства ( в основному ісламу), а також критикував до тих політиків, які агітують серед мусульман.