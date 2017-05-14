Голова ОБСЄ гостро засудив КНДР за запуски ракет

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За його словами, постійні провокації з боку Північної Кореї не прийнятні.

Курц розкритикував КНДР за випробування ракет.

Міністр закордонних справ Австрії і голова ОБСЄ Себастьян Курц жорстко засудив КНДР за нові запуски ракет. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Гостро засуджую останні випробування ракет у КНДР. Постійні провокації і порушення міжнародного законодавства неприпустимі. КНДР необхідні відповідальні дії і демонстрація поваги до міжнародних законів, а також вступити в переговори", - написав Курц.

Сьогодні стало відомо, що КНДР провела новий запуск ракети. Ракета подолала відстань у 700 км і досягла висоти майже у дві тисячі км. За даними чиновників Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. На невдалий пуск відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган" і "Німіц".