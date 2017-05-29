Глава Пентагону не розуміє, чому Росія бачить загрозу в НАТО

Незважаючи на стратегічне протистояння з Росією, НАТО не є загрозою для останньої.
Меттіс також додав, що НАТО знаходиться в стратегічному протистоянні з Росією з цілого ряду причин, однак не є загрозою для останньої. Також міністр зазначив, що американська адміністрація намагається знайти дипломатичний підхід до Росії, поки Пентагон змушений протистояти їй в кіберзагрозах або бажанні змінювати кордони. За словами Меттіса, це дуже некомфортна ситуація, і він сподівається, що дипломати "покажуть свою магію" незабаром, щоб вийти з неї.