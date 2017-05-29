Глава Пентагону не розуміє, чому Росія бачить загрозу в НАТО

Незважаючи на стратегічне протистояння з Росією, НАТО не є загрозою для останньої.

Меттіс не розуміє, чому Росія вважає НАТО загрозою

Глава Пентагону Джеймс Меттіс сказав, що він поняття не має, чому Росія вважає НАТО загрозою для себе. За словами міністра,абсолютно точно не є загрозою, передає CBS

Меттіс також додав, що НАТО знаходиться в стратегічному протистоянні з Росією з цілого ряду причин, однак не є загрозою для останньої. Також міністр зазначив, що американська адміністрація намагається знайти дипломатичний підхід до Росії, поки Пентагон змушений протистояти їй в кіберзагрозах або бажанні змінювати кордони. За словами Меттіса, це дуже некомфортна ситуація, і він сподівається, що дипломати "покажуть свою магію" незабаром, щоб вийти з неї.