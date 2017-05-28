Глава Пентагону назвав катастрофою ймовірну війну з КНДР

Меттіс сподівається, що північнокорейську проблему можна вирішити дипломатичними інструментами.
Очільник Пентагону нагадав, що артилерійські батареї армії КНДР – сотні великокаліберних гармат і ракетних установок націлені на столицю Південної Кореї Сеул - містом з одним з найвищих в світі показників щільності населення.
Крім загрози для своїх безпосередніх сусідів – Південної Кореї, Японії, Китаю та Росії – КНДР, за словами Меттіса, також становить загрозу і для США.
Голова американського оборонного відомства назвав сценарій ймовірного збройного конфлікту "катастрофічною війною", і висловив сподівання, що проблему вдасться вирішити дипломатичним шляхом.
Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.DT.UA