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Генсек ООН призначив собі нового заступника з гуманітарних питань

13 травня в 05:42

Новий заступник голови ООН вступить у повноваження в серпні.

ООН
У керівництві ООН - кадрова перестановка
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив собі нового заступника з гуманітарних питань, йдеться в заяві прес-служби організації. Ним став британець Марк Лоукук, який зараз працює в апараті ООН.

Новий заступник змінить чинного заступника генсека, також британця, Стівена О Брайана в кінці серпня 2017 року.

"Пан Лоукук вступає на цю посаду, маючи 30-річни1 досвід у керівництві і управлінні вирішення гуманітарних криз по всьому світу", — наголошується в заяві прес-служби ООН.

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На даний момент Лоукук займає посаду постійного секретаря в департаменті міжнародного розвитку.

Лоукук народився в 1962 році. Він закінчив Оксфордський Університет і отримав ступінь магістра в галузі економіки в Лондонському університеті.

За матеріалами: РИА Новости
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