Генсек ООН призначив собі нового заступника з гуманітарних питань

Новий заступник голови ООН вступить у повноваження в серпні.
Новий заступник змінить чинного заступника генсека, також британця, Стівена О Брайана в кінці серпня 2017 року.
"Пан Лоукук вступає на цю посаду, маючи 30-річни1 досвід у керівництві і управлінні вирішення гуманітарних криз по всьому світу", — наголошується в заяві прес-служби ООН.
На даний момент Лоукук займає посаду постійного секретаря в департаменті міжнародного розвитку.
Лоукук народився в 1962 році. Він закінчив Оксфордський Університет і отримав ступінь магістра в галузі економіки в Лондонському університеті.РИА Новости