Генпрокурор США може приховувати ще одну зустріч з послом РФ – ЗМІ

Імовірно, зустріч могла відбутися незадовго до першої промови Трампа по своїй зовнішній політиці під час виборчої кампанії.

Сешнс міг приховати від розслідування ще одну зустріч з представником Росії

Генеральний прокурорможливо приховує ще одну зустріч з послом Росії в США Сергієм Кисляком. На даний момент ФБР розслідує один епізод, під час якого між тодішнім членом виборчої команди Трампа і послом РФ міг відбутися розмова, повідомляє CNN , посилаючись на свої джерела у ФБР.

Джерела стверджують, що розмова могла відбутися 27 квітня 2016 року, напередодні першої мови Дональда Трампа із зовнішньої політики, в рамках своєї виборчої кампанії.

Раніше повідомлялось, що представники Демократичної партії США вимагають відставки генерального прокурорапісля того, як з'явилася інформація про його контакти з послом Росії під час передвиборної кампанії Дональда Трампа.