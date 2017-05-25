ФСБ стверджує про затримання чотирьох членів ІДІЛ у Москві

За словами російських спецслужб, затримані планували теракт в транспортній інфраструктурі Москви.

У Москві затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до «Ісламського державі» РИА Новости

Федеральна служба безпекиповідомила про затримання чотирьох осіб, яких підозрюють в причетності до терористичної організації "Ісламська держава". За словами правоохоронних органів, група людей планувала теракти в транспортній інфраструктурі Москви.