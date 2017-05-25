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ФСБ стверджує про затримання чотирьох членів ІДІЛ у Москві

25 травня в 16:20

За словами російських спецслужб, затримані планували теракт в транспортній інфраструктурі Москви.

ФСБ
У Москві затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до «Ісламського державі»
РИА Новости
Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання чотирьох осіб, яких підозрюють в причетності до терористичної організації "Ісламська держава". За словами правоохоронних органів, група людей планувала теракти в транспортній інфраструктурі Москви.

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Раніше повідомлялося, що в результаті нападу на частину російської національної гвардії в Чечні загинули шестеро військовослужбовців, поранення отримали двоє офіцерів і контрактник і вбиті шестеро нападників. Відповідальність за напад взяли на себе бойовики ІДІЛ.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Росія напад Москва транспорт теракт
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