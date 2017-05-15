Франція та Німеччина створять дорожню карту з реформування Європи

Макрон з Меркель провели зустріч

Франція і Німеччина працюватимуть над реформуванням Євросоюзу, найближчим часом буде створена дорожня карта по європейським реформам, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліні.

"Ми можемо разом з нашими командами працювати над проектом дорожньої карти для Євросоюзу і зони євро", - сказав Макрон.

Він також зауважив, що хоче підтримувати з Німеччиною "не відносини протистояння або шантажу", а зв'язку, побудовані на довірі, в якому полягає не тільки зростання двох країн, але і зростання всієї Європи.



14 травня Еммануель Макрон офіційно став президентом Франції.