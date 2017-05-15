Франція та Німеччина створять дорожню карту з реформування Європи

"Ми можемо разом з нашими командами працювати над проектом дорожньої карти для Євросоюзу і зони євро", - сказав Макрон.
Він також зауважив, що хоче підтримувати з Німеччиною "не відносини протистояння або шантажу", а зв'язку, побудовані на довірі, в якому полягає не тільки зростання двох країн, але і зростання всієї Європи.
14 травня Еммануель Макрон офіційно став президентом Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок, 15 травня, здійснив офіційний візит до Берліна, де він зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
У Єлисейському палаці висловили бажання співпрацювати з Німеччиною по ряду напрямків, включаючи безпеку, економіку, інвестиції та соціальний захист.
Після перемоги Макрона на президентських виборах 7 травня його першим контактом на міжнародному рівні стала телефонна розмова з Меркель.