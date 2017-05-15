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Франція та Німеччина створять дорожню карту з реформування Європи

15 травня в 23:17
Новий президент Франції зустрівся з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
МАкрон Меркель
Макрон з Меркель провели зустріч
Франція і Німеччина працюватимуть над реформуванням Євросоюзу, найближчим часом буде створена дорожня карта по європейським реформам, заявив президент Франції Еммануель Макронпід час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліні.

 "Ми можемо разом з нашими командами працювати над проектом дорожньої карти для Євросоюзу і зони євро", - сказав Макрон. 

Він також зауважив, що хоче підтримувати з Німеччиною "не відносини протистояння або шантажу", а зв'язку, побудовані на довірі, в якому полягає не тільки зростання двох країн, але і зростання всієї Європи.
 
14 травня Еммануель Макрон офіційно став президентом Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок, 15 травня, здійснив офіційний візит до Берліна, де він зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
У Єлисейському палаці висловили бажання співпрацювати з Німеччиною по ряду напрямків, включаючи безпеку, економіку, інвестиції та соціальний захист.

Після перемоги Макрона на президентських виборах 7 травня його першим контактом на міжнародному рівні стала телефонна розмова з Меркель.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Франція Німеччина Макрон президент Меркель Канів Еммануель Європа дорога реформа зростання карти Берлін
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