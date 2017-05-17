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Франція оштрафувала Facebook за використання особистих даних користувачів

17 травня в 02:11
Компанія використовувала їх для адресної реклами.
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Facebook оштрафували
Національна комісія з інформаційних технологій і свободи Франції (CNIL) оштрафувала компанію Facebookна 150 тис. євро за використання даних користувачів соціальної мережі, повідомляється на сайті комісії. 

Як повідомляється, соцмережа стежила за пошуковими запитами своїх користувачів без їхнього відома за допомогою cookies, які містять історію відвідин сайтів і інформацію про їх переваги.
 
CNIL направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії ще в січні 2016 року. Аналогічні розслідування також проводилися в Бельгії, Німеччині, Іспанії та Нідерландах. 

 
Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook закрила близько 30 000 фальшивих акаунтів, які поширювали фейковий новини напередодні президентських виборів у Франції.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Facebook Франція соціальний інформація сайт компанія Бельгія Німеччина мережа президент вибори
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