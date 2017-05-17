Франція оштрафувала Facebook за використання особистих даних користувачів

Як повідомляється, соцмережа стежила за пошуковими запитами своїх користувачів без їхнього відома за допомогою cookies, які містять історію відвідин сайтів і інформацію про їх переваги.
CNIL направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії ще в січні 2016 року. Аналогічні розслідування також проводилися в Бельгії, Німеччині, Іспанії та Нідерландах.
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