Франція оштрафувала Facebook за використання особистих даних користувачів

Facebook оштрафували

Національна комісія з інформаційних технологій і свободи Франції (CNIL) оштрафувала компанію Facebook на 150 тис. євро за використання даних користувачів соціальної мережі, повідомляється на сайті комісії.

Як повідомляється, соцмережа стежила за пошуковими запитами своїх користувачів без їхнього відома за допомогою cookies, які містять історію відвідин сайтів і інформацію про їх переваги.



CNIL направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії ще в січні 2016 року. Аналогічні розслідування також проводилися в Бельгії, Німеччині, Іспанії та Нідерландах.