Франція і Німеччина збираються поглиблювати інтеграцію єврозони

Для цієї мети була створена франко-німецька робоча група.

Німеччина і Франція виступили за більш тісну інтеграцію єврозони

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле під час зустрічі зі своїм французьким колегою Бруно Ле Мер домовилися про більш. Для цього міністри домовилися про створення франко-німецької робочої групи, яка розробить "дорожню карту" такого поглиблення інтеграції, пише DW

Серед головних пунктів співпраці – скорочення державних і приватних боргів, уніфікація політики оподаткування країн, посилення національних програм реформ.

Нагадаємо, що міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив про необхідність поглиблювати інтеграцію країн єврозони. Одним з варіантів поглиблення такого співробітництва Шойбле бачить створення парламенту єврозони.

Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон розповів, що

. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати.