Франція і Німеччина збираються поглиблювати інтеграцію єврозони

Для цієї мети була створена франко-німецька робоча група.
Серед головних пунктів співпраці – скорочення державних і приватних боргів, уніфікація політики оподаткування країн, посилення національних програм реформ.
Нагадаємо, що міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив про необхідність поглиблювати інтеграцію країн єврозони. Одним з варіантів поглиблення такого співробітництва Шойбле бачить створення парламенту єврозони.Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон розповів, що Євросоюз потребує змін, інакше його чекає Frexit. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати. Deutsche Welle (Українська редакція)