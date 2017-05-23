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Франція і Німеччина збираються поглиблювати інтеграцію єврозони

23 травня в 08:00

Для цієї мети була створена франко-німецька робоча група.

Еврозона
Німеччина і Франція виступили за більш тісну інтеграцію єврозони
Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле під час зустрічі зі своїм французьким колегою Бруно Ле Мер домовилися про більш тісну інтеграцію єврозони. Для цього міністри домовилися про створення франко-німецької робочої групи, яка розробить "дорожню карту" такого поглиблення інтеграції, пише DW.

Серед головних пунктів співпраці – скорочення державних і приватних боргів, уніфікація політики оподаткування країн, посилення національних програм реформ.

Нагадаємо, що міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив про необхідність поглиблювати інтеграцію країн єврозони. Одним з варіантів поглиблення такого співробітництва Шойбле бачить створення парламенту єврозони.

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Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон розповів, що Євросоюз потребує змін, інакше його чекає Frexit. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги єврозона Німеччина реформа Франція Євросоюз
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