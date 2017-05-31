Франція і Німеччина побоюються погіршення ситуації в Донбасі

МЗС Франції повідомив про підсумки зустрічі в "нормандському форматі".

Франція і Німеччина переживають з приводу ризику погіршення обстановки на сході України tvc.ru

Франція і Німеччина, після зустрічі в "нормандському форматі" на рівні заступників міністрів закордонних справ, визначили низку пріоритетів у сфері безпеки, політичної, економічної та гуманітарної проблематики. Країни побоюються погіршення економічної, екологічної та гуманітарної ситуації на сході України, повідомив представник французького міністерства закордонних справ під час щоденного брифінгу.

Як повідомлялося, 30 травня

Нагадаємо, після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі" .

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.