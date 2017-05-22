Флінн відмовився давати свідчення про втручання Росії у вибори в США - Reuters

Він послався на норму американської конституції, яка забороняє свідчити проти себе.

Флінн послався на П'яту поправку до Конституції США і відмовився давати свідчення щодо Росії. Flickr/Gage Skidmore

Колишній радник з питань національної безпеки президентаМайкл Флінн відмовився свідчити перед Комітетом з питань розвідки Сенату у справі про втручання Росії у американські вибори.

При цьому, як повідомляє Reuters, він послався на "П'яту поправку", яка захищає громадян від свідчення проти себе. Про це повідомили низка лояльних до Республіканської партії видань, зокрема Wall Street Journal і Fox News з посиланням на джерела з оточення Флінна.

Сам відставний генерал, який став ключовим свідком у справі щодо втручання Росії, збирався поінформувати Комітет про своє рішення впродовж сьогоднішнього дня.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.