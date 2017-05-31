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Флінн погодився передати слідству документи по справі співпраці команди Трампа з Росією – AP

31 травня в 08:50

Колишній радник Трампа таки погодився надати Сенату документи.

Майкл Флинн
Флінн вирішив передати документи Сенату, незважаючи на свою попередню відмову від свідчень
Flickr/Gage Skidmore
Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн погодився надати документи комітету Сенату, який розслідує зв'язки команди Трампа з Росією. Сенату буде передана приватна і офіційна документація по двох справах, в яких фігурує Флінн, повідомляє AP, посилаючись на свої джерела.

За словами агентства, документація буде передана в найближчі дні. При цьому раніше Флінн відмовився надавати документи і свідчення, посилаючись на п'яту поправку до конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе.

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Раніше повідомлялося, що колишній радник з питань національної безпеки президента США Майкл Флінн відмовився свідчити перед Комітетомз питань розвідки Сенату у справі про втручання Росії в американські вибори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп документи Сенат Росія
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