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Флінн обманював з приводу грошей за виступи в Росії – CNN

23 травня в 11:52

Екс-радник Трампа збрехав під час виборчої кампанії про гроші за виступ в Москві.

Майкл Флинн
Флінн хотів приховати суму виплат за свої виступи в Москві, обдуривши слідство
Колишній радник Дональда Трампа Майкл Флінн під час виборчої кампанії нинішнього президента збрехав про походження грошей за свій виступ в Москві. Це стало відомо завдяки листу заступника голови комітету, який займається розслідуванням зв'язків Флінна з Росією, повідомляє CNN.

У листі наголошується, що раніше Флінн відмовлявся назвати суму, яку він отримав за свій виступ в Москві, мотивуючи це тим, що гроші він отримав від американського бюро доповідачів. Останнє займається просуванням американських спікерів за кордоном. Проте пізніше стало відомо, що Флінн отримував гроші від російського іномовника Russia Today.

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Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп гроші президент Росія Москва
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