Фінляндія може навчити світ, як поводитися з Росією - Bloomberg

Хельсінкі не поспішають вступати в НАТО, хоча посилюють співпрацю із Заходом.

Фінляндія пам'ятає про те, що біля неї поруч агресор.

Найбільше досягненняза 100 років незалежності? Виживання. Те, що було віддаленою загрозою для більшості країн на Заході, для північносхідного регіону Євросоюзу стало питанням життя чи смерті.

Для Фінляндії, яка ділить з Росією 1300 кілометрів кордону, збереження суверенітету лишається центром політики навіть через століття після того, як вона оголосила про свою незалежність від російського престолу. Про це сьогодні пише видання Bloomberg.

"Росія - постійна дилема для Фінляндії. Вона проблема без рішення, з якою доводиться мати справу", - сказав колишній фінський дипломат і посол в Москві Рене Ніберг.

"Для нас це не теорія, як, приміром, для Бельгії чи Португалії", - додав він.

Видання пише, що у найгіршому випадку останні 100 років фінської інсторії може повторитися. І те, як країна досі змогла зберегти незалежність, криє в собі цінний урок. Російська анексія Криму підняла напрушу на континенті до найвищого рівня з часів заваршення Холодної війни. А президент США Дональд Трамп ставить під сумнів цілий повоєнний політичний порядок.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку тепер часом називають неофіційним лідером Європи, підкреслила високі ставки цього тижня, сказавши, що Європа тепер сама за себе. Трамп не зміг запевнити союзників по НАТО, що США виконають зобов'язання про спільну оборону, натомість він постійно скаржився на те, що європейці не витрачать 2% ВВП на армію.

І всі ці факти знайдуть відгук у Фінляндії. Північна країна лишається за межами НАТО з огляду на побажання Росії. Але вона все одно підвищує витрати на оборону навіть вище того рівня, про який говорять в альянсі. Фінляндія також заміняє свій флот винищувачів F-18 на більш сучасні військові літаки, плануючи витратити на це до 10 мільярдів доларів.

Фінляндія посилила співпацю з іншими західними країнами після російської анексії українського Криму. Хоча фінська армія відповідає критеріям НАТО, а прем'єр-міністр Юха Сіпіля заявив про те, що його країна лишає за собою право приєднатися до альянсу, навряд чи варто чекати, що Фінляндія приєднається до блоку.

"Фінські відносини з НАТО - це як курити не без затяжки", - каже Ніберг.

Також Фінляндія намагається поглибити співпрацю з іншими Північноєвропейськими країнами. Королі і королеви Швеці, Данії, Норвегії, а також президент Ісландії зберуються в Гельсінкі сьогодні, щоб відзначити сторіччя дружби. Але фінсько-російські відносини все одно лишаються на порядку денному. Фінляндія надто добре знає свого східного сусіда.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закликала збільшити оборонні бюджети європейських країн. Фінський президент також зазначив, що європейські громадяни мають потребу в повідомленні про здатність Брюсселя забезпечити безпеку всередині Союзу. Цим самим президент підняв питання про можливе формування системи колективної безпеки всередині ЄС, яку раніше розглядав Європарламент.

Армія Фінляндії збільшиться з 230 тисяч осіб до 280 через напруженість у відносинах з Росією. Згідно зі звітом міністерства оборони Фінляндії, країна бачить загрозу в активізації дій російських військ в Україні, Сирії і Балтійському регіоні.